Fate – The Winx Saga: arriva su Netflix la serie live action ispirata al cartone animato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Fate: The Winx Saga Le Winx in carne e ossa. Netflix ha trasformato il celebre cartone animato, creato da Iginio Straffi, in una serie live action. Domani sulla piattaforma streaming arriva Fate – The Winx Saga. Firmata da Brian Young (The Vampire Diaries), la produzione è composta da sei episodi e debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. The Winx Saga racconta il viaggio di formazione di cinque Fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell’Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 gennaio 2021): TheLein carne e ossa.ha trasformato il celebre, creato da Iginio Straffi, in una. Domani sulla piattaforma streaming– The. Firmata da Brian Young (The Vampire Diaries), la produzione è composta da sei episodi e debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Theracconta il viaggio di formazione di cinqueche frequentano Alfea, un collegio magico dell’Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che ...

