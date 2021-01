Fabrizio Frizzi, la figlia stupisce con un commovente disegno della famiglia (Di giovedì 21 gennaio 2021) La figlia di Fabrizio Frizzi ha 7 anni, una grande passione per i cavalli e tutto l’amore della sua mamma. Stella è la figlia di Carlotta Mantovan e di uno dei conduttori più amati nella storia della televisione italiana, scomparso ormai quasi 3 anni fa. La bimba sembra avere una passione per fare disegni e il suo ultimo ritratto di famiglia ha commosso i social. Il commovente ritratto di famiglia: manca papà Fabrizio Fra le tante foto pubblicate sul profilo Instagram di Carlotta Mantovan, ci sono anche le prime “opere d’arte” della figlia. La più recente è stata postata nelle scorse ore e i follower dell’ex modella non hanno potuto trattenersi dal fare i ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ladiha 7 anni, una grande passione per i cavalli e tutto l’amoresua mamma. Stella è ladi Carlotta Mantovan e di uno dei conduttori più amati nella storiatelevisione italiana, scomparso ormai quasi 3 anni fa. La bimba sembra avere una passione per fare disegni e il suo ultimo ritratto diha commosso i social. Ilritratto di: manca papàFra le tante foto pubblicate sul profilo Instagram di Carlotta Mantovan, ci sono anche le prime “opere d’arte”. La più recente è stata postata nelle scorse ore e i follower dell’ex monon hanno potuto trattenersi dal fare i ...

ombroman : Mi piace pensare che se il buon Fabrizio Frizzi fosse ancora vivo, adesso Insinna raccoglierebbe pomodori - candemet8992 : Lo conobbi ancora prima di lavorare insieme, quando andavo al liceo ed ero stata ospite con la mia classe di un suo… - zazoomblog : Carlotta Mantovan e la “mia Stella”: Fabrizio Frizzi ne gioirebbe - #Carlotta #Mantovan #Stella”: - damy85twit : RT @tw_fyvry: Tana per il Pesce Frassica che si appella a Fabio Faz... ehm... a Fabrizio Frizzi per il numero del Cruciverbone... #Twittera… - tw_fyvry : Tana per il Pesce Frassica che si appella a Fabio Faz... ehm... a Fabrizio Frizzi per il numero del Cruciverbone...… -