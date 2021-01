F35 e droni L’ultima firma di Trump per gli Emirati

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’uscita discreta dalla Casa Bianca di Donaldè stata anticipata da un ultimo accordo, passato in sordina, siglato un’ora del giuramento di Joe Biden a Capitol Hill: l’intesa preliminare con gliArabi Uniti per la vendita di F-35 earmati. Le indiscrezioni di Reuters, che cita fonti vicine al dossier, parlano in un accordo per cedere cinquanta velivoli di quinta generazione e 18 Uav, per un valore complessivo che potrebbe ammontare a 23 miliardi di dollari. Ora la palla passa all’amministrazione targata Joe Biden, che dovrà gestire un dossier rilevante sia per la portata economica, sia (soprattutto) per le potenziali ricadute geopolitiche in un’area delicata come il Medio Oriente. ACCORDI PRELIMINARI L’accordo è stato negoziato negli ultimi mesi dell’amministrazione, a un passo dalle elezioni. ...