Esclusiva: Rugani-Parma più lontani. Ma c’è un sondaggio Lazio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Daniele Rugani è stato per qualche giorno un obiettivo concreto del Parma, ma la sua volontà sembra essere quella di restare al Rennes dopo un infortunio che ha condizionato la prima parte della stagione. E così il Parma, che vuole prendere due difensori centrali, sta valutando seriamente anche Fazio. Ma occhio alle sorprese perché, se arrivasse una proposta da un club in lotta nell’alta classifica, gli scenari potrebbero cambiare. E nelle ultime ore la Lazio ha fatto un sondaggio, potrebbe esserci la necessità di prendere un difensore centrale dopo l’infortunio di Luiz Felipe (almeno un paio di mesi di stop). E Rugani è un profilo che la Lazio sta valutando, ricordiamo che il suo cartellino è di proprietà della Juve. Foto: Instagram personale ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Danieleè stato per qualche giorno un obiettivo concreto del, ma la sua volontà sembra essere quella di restare al Rennes dopo un infortunio che ha condizionato la prima parte della stagione. E così il, che vuole prendere due difensori centrali, sta valutando seriamente anche Fazio. Ma occhio alle sorprese perché, se arrivasse una proposta da un club in lotta nell’alta classifica, gli scenari potrebbero cambiare. E nelle ultime ore laha fatto un, potrebbe esserci la necessità di prendere un difensore centrale dopo l’infortunio di Luiz Felipe (almeno un paio di mesi di stop). Eè un profilo che lasta valutando, ricordiamo che il suo cartellino è di proprietà della Juve. Foto: Instagram personale ...

Alon_23 : RT @guru_mercato: #ESCLUSIVA - La #Lazio si sta insistentemente muovendo per acquistare un difensore centrale. Vari i nomi fatti, tra i qua… - Aquila6811 : RT @guru_mercato: #ESCLUSIVA - La #Lazio si sta insistentemente muovendo per acquistare un difensore centrale. Vari i nomi fatti, tra i qua… - guru_mercato : #ESCLUSIVA - La #Lazio si sta insistentemente muovendo per acquistare un difensore centrale. Vari i nomi fatti, tra… - Noovyis : (Esclusiva: Parma, piace Rugani e c’è anche Fazio. No di Bernardeschi) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Rugani Esclusiva: Rugani-Parma più lontani. Ma c’è un sondaggio Lazio alfredopedulla.com