Ernst & Young valuta la Sampdoria: quanto vale la società (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ernst & Young, a metà novembre, ha presentato un’analisi dettagliata del valore patrimoniale della Sampdoria Quasi 200 milioni di euro, per la precisione 182: questo il valore della Sampdoria secondo la stima di Ernst & Young, colosso mondiale specializzato in servizi di consulenza direzionale, fiscalità e revisione contabile. Lo rivela il Secolo XIX, specificando che questa valutazione non tiene conto dei debiti che sono stati messi a bilancio negli ultimi anni, ma soltanto di tre categorie: i giocatori, il marchio e tutte le proprietà della società. Questa fotografia contabile potrebbe essere presa in considerazione dagli eventuali acquirenti e incidere nella trattativa per una cessione della ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021), a metà novembre, ha presentato un’analisi dettagliata del valore patrimoniale dellaQuasi 200 milioni di euro, per la precisione 182: questo il valore dellasecondo la stima di, colosso mondiale specializzato in servizi di consulenza direzionale, fiscalità e revisione contabile. Lo rivela il Secolo XIX, specificando che questazione non tiene conto dei debiti che sono stati messi a bilancio negli ultimi anni, ma soltanto di tre categorie: i giocatori, il marchio e tutte le proprietà della. Questa fotografia contabile potrebbe essere presa in considerazione dagli eventuali acquirenti e incidere nella trattativa per una cessione della ...

areasvellas : Alberto Giacometti... Ernst Scheidegger... #art #sculpture #Giacometti - mako671178 : RT @emanuelaneri14: ??Natale altro non è che quest’immenso silenzio che dilaga per le strade, dove platani ciechi ridono con la neve?? ——Ma… - emanuelefonzo : RT @CSMinasTirith: 'La Bibbia è, senza dubbio, il libro dei libri' Ernst Jünger - joaomarcosint : @Alexandre_Ernst E nois caraaaiiii, me pule GreBBio - AlternativaSost : RT @AlternativaSost: Lotta allo #sprecoalimentare.I trucchi di TooGoodToGo? e dello chef Ernst Knam per un Natale che dura più a lungo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Ernst & La stima di Ernst & Young: la Sampdoria vale 182 milioni Il Secolo XIX Ernst & Young valuta la Sampdoria: quanto vale la società

Ernst & Young, a metà novembre, ha presentato un’analisi dettagliata del valore patrimoniale della Sampdoria. Quasi 200 milioni di euro, per la precisione 182: questo il valore ...

Concordato Farvem, decisione in 15 giorni. Le ultime

Concordato Farvem, si decide entro 15 giorni sull'ammissione del piano: discussi gli approfondimenti richiesti ...

Ernst & Young, a metà novembre, ha presentato un’analisi dettagliata del valore patrimoniale della Sampdoria. Quasi 200 milioni di euro, per la precisione 182: questo il valore ...Concordato Farvem, si decide entro 15 giorni sull'ammissione del piano: discussi gli approfondimenti richiesti ...