Era il fisioterapista dei campioni | un male incurabile l’ha ucciso a 40 anni

Una tragica scomparsa, un ragazzo amato da tutti, che lascia con la sua scomparsa, un vuoto incolmabile in tutto l'ambiente. Luca Mamprin (Facebook)fisioterapista della nazionale italiana di pallanuoto, Luca Mamprin è scomparso all'età di 40 anni. Un male incurabile, se l'è portato via in pochi mesi. Nulla è stato possibile fare per Luca, amato e stimato da tutti. Nulla è stato possibile per salvarlo dall'aggressività di quella malattia atroce, che in pochi mesi ha preso pieno possesso del suo organismo, fino a condurlo alla tragica morte, fino a rendere il ricordo di Luca, una cosa tanto preziosa quanto indimenticabile. Un vuoto incolmabile, come testimoniato dai tanti attestati di stima e profondo affetto ricevuti dalla famiglia di Luca Mamprin, nel momento in cui si è sparsa la notizia del suo ...

Una tragica scomparsa, un ragazzo amato da tutti, che lascia con la sua scomparsa, un vuoto incolmabile in tutto l'ambiente.

Addio Luca, fisioterapista del Settebello

Per il Settebello, il mondo della pallanuoto, quelli che lo conoscevano e gli volevano bene è un giorno tristissimo: quando se ne va un giovane quarantenne è un dolore troppo forte da sopportare. Luca ...

