Entro il 2023 rinascerà l’ex hotel Commercio a Bergamo

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Un luogo dal grande valore storico e artistico, ma anche un simbolo della città ditornerà – dopo anni di abbandono – ad essere fruibile dall’intera cittadinanza. La Fondazione Istituti Educativi diha infatti presentato mercoledì 20 gennaio, il progetto di riqualificazione del compendio immobiliare di Santo Spirito, che comprendee l‘ex sede dell’Archivio di Stato. Un progetto studiato per integrarsi con il tessuto storico del quartiere, soprattutto con la contigua chiesa di Santo Spirito e che prevede un corposo recupero conservativo del patrimonio artistico e architettonico esistente, affinché torni ad essere fruibile non solo per gli ospiti della nuova struttura, ma per tutti i bergamaschi. La struttura finale di grande pregio, avrà come destinazione d’uso ...