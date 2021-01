Empowerment femminile? Cominciamo dall’educazione finanziaria

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Secondo un’indagine OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – l’Italia si colloca sotto la media dei paesi sviluppati e al penultimo posto tra i paesi del G20 sia per le conoscenze, sia per i comportamenti in ambito economico-finanziario. Il punto non è diventare dei guru della finanza, ma più banalmente avere un controllo attento delle spese personali e familiari, di ricorrere meno all’indebitamento e con maggiore consapevolezza, di conoscere e utilizzare al meglio gli attuali sistemi di welfare e i diversi prodotti finanziari.