Emilia-Romagna, tortellini, lambrusco e Dante sulle monete da collezione (Di giovedì 21 gennaio 2021) BOLOGNA – Il tortellino e il lambrusco (ma non solo) da un lato, il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri dall’altro. Tocca anche l’Emilia-Romagna la nuova collezione numismatica 2021 presentata oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato: 15 soggetti ispirati a storia, arte, sport, scienza, natura ed eccellenze enogastronomiche italiane. Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) BOLOGNA – Il tortellino e il lambrusco (ma non solo) da un lato, il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri dall’altro. Tocca anche l’Emilia-Romagna la nuova collezione numismatica 2021 presentata oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato: 15 soggetti ispirati a storia, arte, sport, scienza, natura ed eccellenze enogastronomiche italiane.

CarloCalenda : In questo video Mattia delle @6000sardine spiega che Azione non ha fatto la campagna in Emilia Romagna. Azione, non… - DPCgov : ????? Neve, pioggia e vento di burrasca al Centro-Nord. Leggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del… - sbonaccini : Il progetto della Casa Salute di Piacenza sarà un caso pilota in cui collaboreranno Comune Pc @polimi @auslpiacenza… - RobertoKenn19 : RT @RegioneER: ??#agricolturaER #cimiceasiatica Buoni i primi risultati del piano di LOTTA BIOLOGICA avviato da @RegioneER Nel 2020 liberat… - RobertoKenn19 : RT @RegioneER: Cresce la logistica in Emilia-Romagna: @DHLExpressItaly investe 33 mln per il gateway dell'@BLQairport La società presenta… -