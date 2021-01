Elie Saab | la maison libanese non sfilerà a Parigi

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021), la, a causa dell’epidemia non parteciperà alla Fashion Weekna. È necessario tutelare la salute degli operatori della moda LaFashion Week non è solo presenza, ma anche assenza. Infatti, è giunta da poco la notizia che, la, non prenderà parte alle sfilatene. La scelta di cancellare la partecipazione a quella che è tra le più importanti settimane della moda mondiale, seppur presa a malincuore, nasce dalla difficile situazione sanitaria che il Libano sta attraversano in questo momento storico.è stato costretto a posticipare le riprese del suo lookbook, impedendogli così di presentare la ...