Economia circolare, SICIT Group registra ricavi per 63,2 milioni (+11,5%) nel 2020 (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – SICIT Group, società quotata sul mercato MTA – segmento STAR, ha riportato ricavi in crescita a 63,2 milioni di euro nel 2020, registrando un incremento di circa 6,5 milioni (+11,5%) sul 2019. La società veneta è specializzata nel realizzare, attraverso un processo di idrolisi dei residui dell’industria conciaria, biostimolanti per l’agricoltura e ritardanti per l’industria del gesso. L’aumento dei ricavi per l’anno appena concluso è stato raggiunto grazie alla crescita del business dei biostimolanti per l’agricoltura (+23,6% a 38,3 milioni di euro) e del grasso animale per la produzione di biocombustibili (+8,8% a 7,1 milioni di euro), mentre i ritardanti per l’industria del gesso (-8,3% a 14,1 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul mercato MTA – segmento STAR, ha riportatoin crescita a 63,2di euro nelndo un incremento di circa 6,5(+11,5%) sul 2019. La società veneta è specializzata nel realizzare, attraverso un processo di idrolisi dei residui dell’industria conciaria, biostimolanti per l’agricoltura e ritardanti per l’industria del gesso. L’aumento deiper l’anno appena concluso è stato raggiunto grazie alla crescita del business dei biostimolanti per l’agricoltura (+23,6% a 38,3di euro) e del grasso animale per la produzione di biocombustibili (+8,8% a 7,1di euro), mentre i ritardanti per l’industria del gesso (-8,3% a 14,1 ...

nico_valle_ : RT @assoambiente: ?? Per il 33% degli italiani realizzare impianti per il riciclo dei rifiuti è una priorità. ?? È ciò che vorremmo anche n… - LaboratorioSPL : RT @assoambiente: ?? Per il 33% degli italiani realizzare impianti per il riciclo dei rifiuti è una priorità. ?? È ciò che vorremmo anche n… - robertocassone : RT @assoambiente: ?? Per il 33% degli italiani realizzare impianti per il riciclo dei rifiuti è una priorità. ?? È ciò che vorremmo anche n… - assoambiente : ?? Per il 33% degli italiani realizzare impianti per il riciclo dei rifiuti è una priorità. ?? È ciò che vorremmo a… - MarcoPiccoloRey : ECONOMIA CIRCOLARE: Dagli scarti di uva alla cosmetica, passando per sistemi tecnologici innovativi Territorialità,… -