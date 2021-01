Ecco la nuova bozza del piano pandemico

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Riorganizzazione dei sistemi sanitari pianificando e organizzando le risposte in ordine alle diverse fasi pandemiche. Sì a mascherine e misure di distanziamento che sono raccomandate anche per la semplice influenza. Ma elemento indispensabile è la flessibilità. Lo si è imparato dall'emergenza Covid-19: le organizzazioni impegnate nella gestione della pandemia/dell`emergenza hanno dovuto attivare una serie di processi di riorganizzazione dei servizi sanitari, sia ospedalieri che territoriali in risposta ad un incremento della domanda massiccio e rapidissimo.E' quanto evidenzia ladel, aggiornata al 18 gennaio, che andrà all'esame delle Regioni. Il documento "ritiene indispensabile, nella programmazione di piani di risposta a patogeni emergenti, la definizione di diversi scenari di gravità, ...