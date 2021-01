Ecco come la pandemia ha cambiato il mercato del lusso (Di giovedì 21 gennaio 2021) Secondo varie classifiche specializzate, tra cui quella tradizionale pubblicata da Forbes, le dieci persone più ricche del mondo non hanno affatto risentito della crisi Covid e, anzi, sono diventati ancora più ricche. Tuttavia questo non ha comportato un aumento dei consumi nel settore tradizionalmente destinato alle spese dei più ricchi: secondo Julie El Ghouzzi, Ceo della società di consulenza Cultz, il lusso ha subìto in pieno gli effetti della contrazione dei consumi. Tutti i comparti del settore hanno visto un significativo declino nel 2020 (-23% su scala globale): il più colpito, come prevedibile, è stato il settore alberghiero, mentre l’unico a resistere è stato il mondo dei cosmetici e degli accessori: privi di viaggi e della possibilità di andare al cinema o nei locali, i consumatori hanno ripiegato su questi prodotti, molto più ancorati alla ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Secondo varie classifiche specializzate, tra cui quella tradizionale pubblicata da Forbes, le dieci persone più ricche del mondo non hanno affatto risentito della crisi Covid e, anzi, sono diventati ancora più ricche. Tuttavia questo non ha comportato un aumento dei consumi nel settore tradizionalmente destinato alle spese dei più ricchi: secondo Julie El Ghouzzi, Ceo della società di consulenza Cultz, ilha subìto in pieno gli effetti della contrazione dei consumi. Tutti i comparti del settore hanno visto un significativo declino nel 2020 (-23% su scala globale): il più colpito,prevedibile, è stato il settore alberghiero, mentre l’unico a resistere è stato il mondo dei cosmetici e degli accessori: privi di viaggi e della possibilità di andare al cinema o nei locali, i consumatori hanno ripiegato su questi prodotti, molto più ancorati alla ...

