"Ecco che cosa si è rifatta". Striscia la Notizia attacca Bianca Guaccero, la conduttrice vuota il sacco in diretta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Bianca Guaccero sotto la lente di ingrandimento di 'Striscia la Notizia'. Il tg satirico di Antonio Ricci non risparmia proprio nessuno e stavolta se la prende con la bellissima conduttrice di Detto Fatto. Per Bianca Guaccero, nonostante la blastata di Striscia, l'anno è cominciato nel migliore dei modi. Numeri più che positivi e un calcio alla polemica nella quale era finita. La ormai famosa 'spesa sexy' che aveva fatto imbestialire perfino i vertici Rai arrivati a parlare apertamente di sessimo. Acqua passata, a differenza di altro. Parliamo dell'aspetto fisico di Bianca Guaccero, sempre sotto i riflettori. C'è qualcosa infatti che non è passato inosservato. Bianca ...

