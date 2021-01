“È stato come un padre”, il ministro al Sud Provenzano si commuove al funerale di Macaluso – Video (Di giovedì 21 gennaio 2021) Momento di commozione per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano durante il suo ricordo dello storico dirigente del Pci, Emanuele Macaluso. La cerimonia funebre si è svolta alla sede della Cgil a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Momento di commozione per ilper il Sud e la Coesione territoriale Giuseppedurante il suo ricordo dello storico dirigente del Pci, Emanuele. La cerimonia funebre si è svolta alla sede della Cgil a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

borghi_claudio : Avete capito adesso come era venuto fuori quel numero casuale di 155 oggi su repubblica? Era lo spin della disperaz… - MatteoRichetti : “Non siamo terroristi, non siamo animali, eppure siamo trattati come se lo fossimo”. L’Unione Europea non può chiud… - LegaSalvini : +++++ L’ITALIA HA UN GOVERNO DI MINORANZA +++++ Con: 2 di Forza Italia (subito espulsi dal partito) e 2 “ciampolil… - Antonioquantum2 : RT @Animalistiitaly: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello delle associazioni animaliste relativo alla richiesta di annullare le ordi… - faustobiagio : @matteosalvinimi Se ci fosse stato lei invece al governo saremmo finiti come la Lombardia... Complimenti -