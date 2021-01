E’ morta la bimba ricoverata a Palermo. La sfida su TikTok le è costata la vita. Aperte due inchieste (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non ce l’ha fatta la piccola Antonella di dieci anni ricoverata ieri sera all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Dove era arrivata in arresto cardiocircolatorio. I medici hanno constatato alle 13,30 lo stato di morte cerebrale. La bambina si trovava ricoverata in terapia intensiva pediatrica in coma profondo e irreversibile. A causa di “una prolungata anossia cerebrale“. Quella stupida sfida su Tik Tok le è costata la vita. La sfida su TikTok le è costata la vita “Vado a fare la doccia” avrebbe detto ai genitori. Quando la sorellina l’ha trovata in bagno, però, la bimba di 10 anni era cianotica e priva di sensi. Aveva un’estremità della cintura dell’accappatoio legata al collo e l’altra al ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non ce l’ha fatta la piccola Antonella di dieci anniieri sera all’Ospedale dei Bambini di. Dove era arrivata in arresto cardiocircolatorio. I medici hanno constatato alle 13,30 lo stato di morte cerebrale. La bambina si trovavain terapia intensiva pediatrica in coma profondo e irreversibile. A causa di “una prolungata anossia cerebrale“. Quella stupidasu Tik Tok le èla. Lasule èla“Vado a fare la doccia” avrebbe detto ai genitori. Quando la sorellina l’ha trovata in bagno, però, ladi 10 anni era cianotica e priva di sensi. Aveva un’estremità della cintura dell’accappatoio legata al collo e l’altra al ...

