Dpcm: le nuove Faq del governo. Dalle seconde case allo sport all'aperto (Di giovedì 21 gennaio 2021) E' possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), ma solo a coloro che possano comprovare di avere ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 21 gennaio 2021) E' possibile raggiungere le, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), ma solo a coloro che possano comprovare di avere ...

GazzettaDelSud : Cosa si può fare. Le #Faq del #Governo sul #nuovodpcm - orizzontescuola : DPCM Gennaio, spostamenti per motivi di lavoro: il governo chiarisce. Nuove FAQ - IlFriuli : Spostamenti e seconde case, ecco cosa si può fare in zona #arancione. Il Governo ha aggiornato la lista delle doman… - GDS_it : #Dpcm, il governo pubblica le nuove faq con le risposte ai dubbi: ecco tutti i divieti, ma le deroghe sono tante… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Nuove zone rosse, chiusure e stop agli spostamenti: ecco cosa dovrebbe succedere da domenica in Italia #dpcm #Pomeriggio5… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm nuove Nuovo DPCM, via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge. Stato di emergenza fino al 30 aprile. BOZZA DL Orizzonte Scuola La scure del golden power e cosa rischiano i media cinesi in Italia

Nell’ultimo Dpcm sul golden power i poteri speciali anche per l’editoria italiana. Sotto la scure di Palazzo Chigi le operazioni che modificano titolarità controllo o destinazione dei giornali naziona ...

Dpcm, è possibile andare nelle seconde case ma solo a una condizione

In questi giorni di restrizioni ancora più stringenti, soprattutto nelle zone rosse, tra cui figura la Sicilia, ci si è chiesti se è possibile recarsi nelle seconde case per trascorrere qualche giorno ...

Nell’ultimo Dpcm sul golden power i poteri speciali anche per l’editoria italiana. Sotto la scure di Palazzo Chigi le operazioni che modificano titolarità controllo o destinazione dei giornali naziona ...In questi giorni di restrizioni ancora più stringenti, soprattutto nelle zone rosse, tra cui figura la Sicilia, ci si è chiesti se è possibile recarsi nelle seconde case per trascorrere qualche giorno ...