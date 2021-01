Domenico Arcuri: "Per i ritardi Pfizer siamo passati da 80mila a 28mila dosi di vaccino al giorno" (Di giovedì 21 gennaio 2021) A causa dei ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer l’Italia è passata da una media di 80mila persone vaccinate al giorno, con una punta di 92mila, ad una media di 28mila al giorno. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa sottolineando che i ritardi hanno “rallentato significativamente la campagna vaccinale”. Questa, ha aggiunto, ”è la conseguenza della necessità di tenere nei magazzini le dosi che servono per i richiami”. Arcuri ha continuato: “Possiamo fare due cose: fare il tifo affinché i vaccini disponibili aumentino e aspettare con ansia le conclusioni di Ema il 29 gennaio sul vaccino Astrazeneca, poi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) A causa deinella consegna dei vaccini da parte dil’Italia è passata da una media dipersone vaccinate al, con una punta di 92mila, ad una media dial. Lo ha detto il Commissario per l’emergenzain conferenza stampa sottolineando che ihanno “rallentato significativamente la campagna vaccinale”. Questa, ha aggiunto, ”è la conseguenza della necessità di tenere nei magazzini leche servono per i richiami”.ha continuato: “Posfare due cose: fare il tifo affinché i vaccini disponibili aumentino e aspettare con ansia le conclusioni di Ema il 29 gennaio sulAstrazeneca, poi ...

