Divi & serie tv | Tanti auguri a Geena Davis

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Oggi ricorre il compleanno di una delle più stimate ed apprezzate attrici statunitensi:. All’anagrafe Virginia Elizabeth, è nata a Wareham, Massachusetts, nel 1956. In carriera ha vinto un premio Oscar nel 1989 come “Miglior attrice non protagonista” in Turista per caso. Ha vinto anche un Golden Globe nel 2006 come “Miglior attrice in unadrammatica” in Una donna alla Casa Bianca. L’Oscar acon Turista per caso e Thelma; Louise Al cinemaesordì nel 1982 ottenendo una particina nel famoso Tootsie di Sidney Pollack. Nel 1986 arrivò al successo grazie a La mosca di David Cronenberg, cui seguirono nel 1988 prima Beetlejuice – Spirito porcello di Tim Burton, e poi Turista per caso ...