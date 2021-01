Dittico teatrale di Emma Dante in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La registaha deciso di dare un aspetto del tutto nuovo a due opere riunendole in una sola messa in scena. Stiamo parlando di “La voix humaine” di Francis Poulenc e di “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni. Info Questo duo in uno è andato in scena al Teatro Comunale di Bologna, sotto la guida maestra del Direttore musicale Michele Mariotti.. In entrambe le opere, da un lato Voix Humaine,dall’altro la Cavalleria rusticana, regnano sovrane la scena due donne come spiega, che sono coinvolte dal dolore dell’abbandono, della solitudine. Il cast Anna Caterina Antonacci è la protagonista. Marco Berti è Turiddu Carmen Topciu è Santuzza e Gezim Myshketa è e Alfio. Anastasia Boldyreva, è Lola, e Claudia Marchi è mamma Lucia. L’allestimento vede occupati per le scene Carmine Maringola, ...