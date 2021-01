DIRETTA Lazio Parma tv e streaming video | padroni di casa favoriti

Leggi su chenews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)dell’incontro travalido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Lazialidai pronostici.(Facebook)In programma allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 21:15, l’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia tradiche partono con i favori dei pronostici non per altro per la possibilità di schierare calciatori fortemente competitivi anche se non sempre prime scelte.che arriva dalla vittoria netta nel derby contro la Roma e che di certo vorrà dire la sua in questa edizione della Coppa Italia. Dall’altro lato ilche non vive un momento felicissimo in campionato, nonostante la bella prova a metà ...