Dimagrire con la Garcinia Cambogia? Ecco la risposta della medicina

La Garcinia Cambogia è una pianta tropicale originaria della Cambogia, da cui prende il nome, che produce dei frutti dalla buccia di colore verde che vengono utilizzati in India e Indonesia per la preparazione di diverse pietanze. Ha una polpa simile a quella degli agrumi, tradizionalmente è utilizzata per la preparazione di succhi depurativi ma anche per conservare il pesce. L'estratto di Garcinia è utilizzato come rimedio naturale per perdere peso e questo ha fatto sì che la Garcinia diventasse "famosa" in Occidente, proprio in virtù della sua presunta capacità di favorire la perdita di peso. Negli Stati Uniti, i benefici di questa pianta sono stati acclamati dal Dr Oz, un noto personaggio televisivo, che ha rilasciato dichiarazioni tali da convincere molti ...

