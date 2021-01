Diletta Leotta dà il buongiorno ai follower: “Quasi pronta per una super giornata di lavoro” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Direttamente dal bagno, Diletta Leotta ha mandato il suo buongiorno ai follower. Immortalata in accappatoio, la conduttrice di Dazn racconta a chi la segue su Instagram: "Quasi pronta per una super giornata di lavoro". E scrive di trovarsi a Milano, la città nella quale vive. Ma lei è spesso impegnata nelle trasferte in giro per l'Italia tra partite da commentare e interviste ai calciatori per il suo Linea Diletta, in onda sul canale streaming. Ma tra le sue attività lavorative anche il lavoro in radio e vari shooting perché posa e presta la sua immagine per marchi vari. Una donna in carriera. Con il cuore impegnato, secondo le ultime notizie di gossip che la vorrebbero in una relazione con l'attore ... Leggi su golssip (Di giovedì 21 gennaio 2021) Direttamente dal bagno,ha mandato il suoai. Immortalata in accappatoio, la conduttrice di Dazn racconta a chi la segue su Instagram: "per unadi". E scrive di trovarsi a Milano, la città nella quale vive. Ma lei è spesso impegnata nelle trasferte in giro per l'Italia tra partite da commentare e interviste ai calciatori per il suo Linea, in onda sul canale streaming. Ma tra le sue attività lavorative anche ilin radio e vari shooting perché posa e presta la sua immagine per marchi vari. Una donna in carriera. Con il cuore impegnato, secondo le ultime notizie di gossip che la vorrebbero in una relazione con l'attore ...

