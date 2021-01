Dieta | quale pane mangiare se ne stai seguendo una

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Spesso quando ci accingiamo a metterci a, cadiamo nell’erronea convinzione che ilsia nostro nemico. Niente di più sbagliato! Tagliare fuori ildallaci fa mancare una preziosissima fonte di fibre e vitamine, indispensabili per una alimentazione sana ed equilibrata. Matipo diè amico della linea? Scopriamolo in questo articolo. In primo luogo è bene specificare che è assolutamente da evitare ilbanco, che è molto calorico. Al suo posto, allora, sarà meglio prediligere pani di farine integrali o di cerali. Come, ad esempo, ildi segale, detto anche “nero”, per il suo colore scuro. Ildi segale è senza dubbio il più salutare, anche e soprattutto perché è povero ...