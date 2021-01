Dialogare con popolari e liberali. Così si rinsalda la coalizione. Parla la sottosegretaria ai Beni culturali, Orrico (M5S): “Un patto tra Renzi e Salvini? L’ipotesi non ci sfiora” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Proseguire sulla strada del dialogo e del fare le cose”, volgendo lo sguardo a chi proviene dalle “grandi famiglie politiche: liberali, popolarismo, socialdemocrazia”. Questa è la strada maestra che adesso deve seguire il governo dopo il voto di fiducia di due giorni fa strappato da Giuseppe Conte al Senato, secondo un membro del suo stesso governo: il sottosegretario ai Beni culturali, Anna Laura Orrico. “Abbiamo superato la crisi grazie al coraggio di una visione”, sottolinea ancora la pentastellata. Non le sembra, però, una maggioranza troppo esigua per governare? C’è chi ha provato a dare una spallata al premier e ha fallito. Il dato, invece, è che il governo ha ottenuto la fiducia e dunque può andare avanti e governare; e in questo momento c’è assoluto bisogno di un governo. E abbiamo superato la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Proseguire sulla strada del dialogo e del fare le cose”, volgendo lo sguardo a chi proviene dalle “grandi famiglie politiche:smo, socialdemocrazia”. Questa è la strada maestra che adesso deve seguire il governo dopo il voto di fiducia di due giorni fa strappato da Giuseppe Conte al Senato, secondo un membro del suo stesso governo: il sottosegretario ai, Anna Laura. “Abbiamo superato la crisi grazie al coraggio di una visione”, sottolinea ancora la pentastellata. Non le sembra, però, una maggioranza troppo esigua per governare? C’è chi ha provato a dare una spallata al premier e ha fallito. Il dato, invece, è che il governo ha ottenuto la fiducia e dunque può andare avanti e governare; e in questo momento c’è assoluto bisogno di un governo. E abbiamo superato la ...

