Diabete, così morde il cuore della donna fin da giovane

Buone abitudini. Alimentazione che segua le regole della dieta mediterranea, senza esagerare con le calorie, attività fisica regolare, niente fumo. Così si mette freno all'avanzata del Diabete che mette a rischio occhi, reni, arterie, nervi e, ovviamente, il cuore. Proprio sul cuore delle donne si è concentrata una ricerca americana che dimostra come il Diabete di tipo 2, quello che nasce spesso dalle cattive abitudini e da stili di vita non proprio salutari, aumenterebbe di molto il rischio di sviluppare una malattia cardiaca. Anche in giovane età. 

Quali sistemi per valutare i rischi nelle under-55

La ricerca è stata condotta da due grandi centri americani, il Brigham and Women's Hospital e la Mayo Clinic, ed è stata pubblicata su Jama Cardiology.

