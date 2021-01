Di Maio: “M5S ha garantito al Paese stabilità nei momenti più difficili. Siamo stati e continuiamo ad essere il baricentro del Governo” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “In queste ore drammatiche e difficili, con una crisi di Governo in piena pandemia per colpa degli egoismi di qualcuno, il MoVimento 5 Stelle sta lavorando duramente per assicurare stabilità al Paese. Siamo stati e continuiamo ad essere il baricentro del Governo”. E’ quanto ha scritto sulla sua pafina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Per anni abbiamo sentito parlare di un ritorno al bipolarismo – aggiunge l’esponente pentastellato -, ma se c’è qualcuno che nei momenti più bui ha tenuto in piedi l’Italia è stato proprio il Movimento 5 Stelle”. “Quelle forze politiche che per anni si sono riempite la bocca con la necessità di assicurare solidità economica e sviluppo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) “In queste ore drammatiche e, con una crisi diin piena pandemia per colpa degli egoismi di qualcuno, il MoVimento 5 Stelle sta lavorando duramente per assicurarealadildel”. E’ quanto ha scritto sulla sua pafina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di. “Per anni abbiamo sentito parlare di un ritorno al bipolarismo – aggiunge l’esponente pentastellato -, ma se c’è qualcuno che neipiù bui ha tenuto in piedi l’Italia è stato proprio il Movimento 5 Stelle”. “Quelle forze politiche che per anni si sono riempite la bocca con la necessità di assicurare solidità economica e sviluppo ...

