DHL | investimenti per 350 milioni di euro in Italia nei prossimi tre anni

(Teleborsa) – "In meno di tre anni DHL Express Italy prevede un piano di investimenti complessivo di oltre 350 milioni". Lo ha annunciato Nazzarena Franco, amministratore delegato di DHL Express Italy, durante un incontro in videoconferenza con l'assessore allo Sviluppo economico e lavoro dell'Emilia Romagna, Vincenzo Colla. Per quanto riguarda proprio l'Emilia-Romagna, Franco ha spiegato che tra aprile e giugno sarà attuato il potenziamento del gateway dell'aeroporto di Bologna, dove ogni giorno un aereo è collegato direttamente all'Hub DHL europeo di Lipsia, in Germania. "Il gateway dell'aeroporto di Bologna è, dopo quello di Malpensa, il più grande in Italia – ha detto Franco – Il nuovo centro di smistamento, per cui prevediamo di investire oltre 33 milioni di ...

