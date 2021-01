Decreto Ristori 5, cosa prevede. Le misure al vaglio (Di giovedì 21 gennaio 2021) cosa prevede il Decreto Ristori 5 e quando dovrebbe essere approvato. Nonostante la crisi politica il governo continua a lavorare per la messa a punto e l’approvazione del Decreto Ristori 5, il nuovo pacchetto di aiuto per i lavoratori e le famiglie colpiti dalla crisi economica e dalle misure restrittive disposte con il dpcm di gennaio. Decreto Ristori 5, la Cassa Covid e il blocco dei licenziamenti Con il nuovo Decreto Ristori dovrebbe essere confermata la proroga della cassa Covid e la proroga del blocco dei licenziamenti almeno per determinate categorie di lavoratori. Le partite Iva Per quanto riguarda le partite Iva dovrebbero essere stanziati 1,5 miliardi per la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 21 gennaio 2021)il5 e quando dovrebbe essere approvato. Nonostante la crisi politica il governo continua a lavorare per la messa a punto e l’approvazione del5, il nuovo pacchetto di aiuto per i lavoratori e le famiglie colpiti dalla crisi economica e dallerestrittive disposte con il dpcm di gennaio.5, la Cassa Covid e il blocco dei licenziamenti Con il nuovodovrebbe essere confermata la proroga della cassa Covid e la proroga del blocco dei licenziamenti almeno per determinate categorie di lavoratori. Le partite Iva Per quanto riguarda le partite Iva dovrebbero essere stanziati 1,5 miliardi per la ...

