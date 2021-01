Deborah Iori in viaggio verso Dallas: trovato un volo per portare la donna affetta da una malattia rara nel centro salvavita (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alcuni giorni fa la 44enne varesina aveva lanciato un appello: "Se non trovo un volo per andare negli Usa a curarmi sarà la fine". La Regione si è attivata con Ats ed è stato trovato un volo privato che garantisse le condizioni di sicurezza per la donna Leggi su repubblica (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alcuni giorni fa la 44enne varesina aveva lanciato un appello: "Se non trovo unper andare negli Usa a curarmi sarà la fine". La Regione si è attivata con Ats ed è statounprivato che garantisse le condizioni di sicurezza per la

Nerot45888119 : RT @RegLombardia: #LNews Deborah Iori, grazie all'interessamento dell'assessore Alessandra Locatelli, è riuscita a partire per Dallas dove… - StraNotizie : Deborah Iori in viaggio verso Dallas: trovato un volo per portare la donna affetta da una malattia rara nel centro… - cronaca_news : Deborah Iori in viaggio verso Dallas: trovato un volo per portare la donna affetta da una malattia rara nel centro… - mau13_mau : RT @RegLombardia: #LNews Deborah Iori, grazie all'interessamento dell'assessore Alessandra Locatelli, è riuscita a partire per Dallas dove… - RegLombardia : #LNews Deborah Iori, grazie all'interessamento dell'assessore Alessandra Locatelli, è riuscita a partire per Dalla… -