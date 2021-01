Daydreamer anticipazioni | il piano di Yigit contro la nuova azienda di Can e Sanem

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Da qualche settimana, i telespettatori italiani di– Le Ali del Sogno stanno familiarizzando con il volto dell’editore(Utku Ates). A dispetto di una prima impressione iniziale piuttosto buona, l’uomo col tempo rappresenterà un vero e proprio pericolo per la felicità di Can Divit (Can Yaman) eAydin (Demet Ozdemir), visto che diventerà il cattivo numero uno della telenovela. Bisognerà quindi osservare con estrema attenzione ogni sua mossa…– Le Ali del Sogno, news:riesce a far lasciare Can eRiepiloghiamo tutto quello che succederà in futuro per capire quale altroavvieràper mettere i bastoni tra le ruote alla coppia protagonista della telenovela: nel momento in cui si invaghirà di ...