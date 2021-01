Daydreamer anticipazioni: Can sequestra Sanem contro la sua volontà. Ecco il motivo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Daydreamer turche: finalmente stasera torna la soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Piano piano stiamo scoprendo cosa succederà. Ecco quella che è di fatto l’ultima “tranche” della puntata. Daydreamer anticipazioni turche: Sanem va al seminario di cucina … con Yigit Ennesimo colpo di scena in “Daydreamer – Le Ali del Sogno”. Abbiamo anticipato che Polen inviterà Can (insistendo insieme a Huma perché lui accetti!) ad un seminario di cucina, visto che stanno preparando un libro sull’argomento. Poi, però, anche Yigit inviterà Sanem e le “due coppie” si ritroveranno nello stesso posto con grande stupore … e nervosismo (anche perché il fratello e la rivale in amore entreranno proprio quando Polen starà cercando di abbracciare l’ex fidanzato, con la scusa di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 21 gennaio 2021)turche: finalmente stasera torna la soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Piano piano stiamo scoprendo cosa succederà.quella che è di fatto l’ultima “tranche” della puntata.turche:va al seminario di cucina … con Yigit Ennesimo colpo di scena in “– Le Ali del Sogno”. Abbiamo anticipato che Polen inviterà Can (insistendo insieme a Huma perché lui accetti!) ad un seminario di cucina, visto che stanno preparando un libro sull’argomento. Poi, però, anche Yigit inviteràe le “due coppie” si ritroveranno nello stesso posto con grande stupore … e nervosismo (anche perché il fratello e la rivale in amore entreranno proprio quando Polen starà cercando di abbracciare l’ex fidanzato, con la scusa di ...

Novella_2000 : Anticipazioni Daydreamer del 21 gennaio: Sanem cerca di sedurre Can - CorriereCitta : Daydreamer, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, anticipazioni, cosa succederà negli episodi di giovedì 21 g… - redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni Non si arrenderà... - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: il piano di Yigit contro la nuova azienda di Can e Sanem - #Daydreamer #anticipazioni:… - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni turche: Sanem indossa un abito sexy e seduce Can. La sua reazione - #Daydreamer… -