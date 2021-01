David Rossi | archiviate le indagini | la rabbia della vedova Antonella Tognazzi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Genova ha archiviato l’inchiesta sui festini a luci rosse legata alla morte diavvenuta il 6 marzo 2013. La Gip Franca Borzone ha infatti ritenuto che non vi sarebbe correlazione tra la morte di, leseguite alla medesima ed i festini a luci rosse che si sarebbero tenuti nei dintorni di Siena ed ai quali avrebbero partecipato anche i magistrati che si sarebbero occupatiprima indagine sulla morte del dirigente di Montepaschi. I servizi de Le Iene e la testimonianza dell’escort anonimo La tesi dei festini hard era nata da una serie di servizi de Le Iene: l’inviato Antonino Monteleone aveva infatti intervistato l’ex Sindaco di Siena Pierluigi Piccini, che per primo aveva parlato di festini a base di sesso e cocaina, ed aveva poi raccolto la ...

ragusaibla : RT @cresce_m: UNA VERGOGNA: Toscana Mps, archiviata l'indagine sulla morte di David Rossi Si indagava su presunti festini hard. La vedova:… - Robertoruggine : RT @LaNotiziaTweet: Morte di David Rossi: archiviazione per i pm senesi. I festini hard a base di sesso e cocaina ci furono, ma non sono re… - Alysea15 : @cresce_m Quando i poteri sono troppo forti. - ficulle39 : RT @il_format: Banca Mps, il gip di Genova archivia la morte di David Rossi - InMonsterland : @MatteoBandit2 @AndFranchini @antonio_bordin @LucaSucci @EffeBoccia @lucabattanta @jabbaTM @CesareOrtis @valy_s… -

