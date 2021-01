David Lynch | il genio lussurioso di Blue Velvet compie 75 anni

Leggi su yeslife

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Un excursus tra inquietudine e meditazione sul visionario regista del cinema moderno,, nel giorno del suo 75esimo compleanno. Enigmi ed astrazioni germogliano per accompagnare una delle personalità più ingegnose in campo cinematografico, accostata sicuramente a quella del pluripremiato regista e sceneggiatore. Oggi, quale migliore occasione se non a poche ora di L'articolo proviene da YesLife.it.