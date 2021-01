David Beckham sempre più ricco, i diritti di immagine gli fruttano oltre 45mila euro al giorno (Di giovedì 21 gennaio 2021) David Beckham , molto più di una leggenda del calcio. L'ex centrocampista inglese, a oltre sette anni dal ritiro dal calcio giocato, ha saputo monetizzare al massimo il proprio status. Lo dimostra il ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021), molto più di una leggenda del calcio. L'ex centrocampista inglese, asette anni dal ritiro dal calcio giocato, ha saputo monetizzare al massimo il proprio status. Lo dimostra il ...

David Beckham, molto più di una leggenda del calcio. L'ex centrocampista inglese, a oltre sette anni dal ritiro dal calcio giocato, ha saputo monetizzare al massimo il proprio status.

Phil Neville è il nuovo allenatore dell'Inter Miami: ora è ufficiale

Un duo che ha fatto parte della storia del Manchester United si riunisce negl Stati Uniti, nella MLS. Phil Neville è il nuovo allenatore della squadra di David Beckham, l’Inter Miami. L’annuncio uffic ...

