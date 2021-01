Dall’Austria a Roma per perseguitare l’ex moglie | aveva già tentato di strangolarla | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri e del XV Distretto Ponte Milvio, diretto da Luigi Mangino, hannoN. F. F. 48enne austriaco che si trovava ain visita alle 2 figlie avute dalla ex. Ilomicidio La donna, spaventata dalle pesanti minacce di morte dell’uomo, ha chiamato il 112 e, gli agenti, intervenuti sul posto, hanno trovato l’uomo con un bastone appuntito in mano che stava danneggiando la porta d’ingresso del condominio delcon l’intenzione di entrare in casa. La vittima, ha raccontato agli agenti che l’uomo da giorni la costringeva ad una situazione vessatoria continua con ripetute aggressioni verbali, visite costanti e violente sotto la sua abitazione, sempre ubriaco e sotto l’effetto ...