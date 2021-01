Dal viola all’azzurro | la politica del cappottino di Kamala Harris e Jill Biden

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La svolta è arrivata: Joeè il 46° presidente americano. Durante la cerimonia d’insediamento che lo ha visto protagonista ci sono state molte figure femminili ad applaudirlo e supportarlo,e la mogliein primis. In un giorno tanto importante le signore dellanon hanno lesinato l’attenzione sulla scelta del look e, come consuetudine americana, hanno scelto outfit e designer degni di nota. Vi spieghiamo cosa si cela dietro quei cappotti colorati.Nell’America del “Black lives matters” la prima vicepresidente donna e di colore degli Stati Uniti ha scelto due stilisti afroamericani. Un purple look di Christopher John Rogers per la cerimonia e un total black di Sergio Hudson per i festeggiamenti. Davanti ...