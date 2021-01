(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’assembleaA di oggi avrebbe dovuto eleggere il nuovo, ma la scelta dei club è stata la conferma di Paolo Dal. Come riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, Dalha ricevuto 10 voti alla prima tornata e alla seconda ha raggiunto il quorum di 14. Confermato anche l’amministratore deto, Luigi De Siervo, con 15 preferenze. Daltuttavia ha chiesto una settimana di tempo per decidere se accettare di intraprendere un nuovo mandato. Le novità riguardano il consiglio di, dove approdano Giulini (Cagliari) e Setti (Verona), che si aggiungono a Percassi (Atalanta) e Scaroni (Milan). L'articolo ilNapolista.

napolista : Dal Pino rieletto presidente della Lega Serie A, ma non ha ancora accettato l'incarico I club ribadiscono la fiduci… - GioGioInter : @pap1pap Dal Pino’s revenge (contiamo un cazzo comunque) - ilRomanistaweb : ?? Dal Pino rieletto presidente della #serieA, De Siervo confermato ad - Pino__Merola : Fedeltà, iniziate le riprese della serie tv tratta dal libro di Marco Missiroli - fisco24_info : Lega Serie A, Dal Pino rieletto presidente : De Siervo confermato nel ruolo di amministratore delegato … -

Paolo Scaroni e Luca Percassi sono stati eletti consiglieri della Lega Calcio di Serie A, dopo l'Assemblea di Lega recentemente svoltasi. Al presidente del Milan e l'amministratore delegato dell'Atala ...Paolo Dal Pino è stato rieletto presidente della Lega Serie A in seconda votazione con 14 preferenze ma ancora non è chiaro se sarà davvero lui il numero uno della Lega per i prossimi 4 anni. Il diret ...