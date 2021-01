Da Pogacar a Froome, da Ganna a Van der Poel: quante stelle all'Uae Tour (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dal re del Tour Tadej Pogacar a Chris Froome, capace di vincere 7 grandi giri. Da Filippo Ganna, iridato a crono e dell'inseguimento individuale, a Mathieu Van der Poel, fuoriclasse tra strada, cross ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dal re delTadeja Chris, capace di vincere 7 grandi giri. Da Filippo, iridato a crono e dell'inseguimento individuale, a Mathieu Van der, fuoriclasse tra strada, cross ...

fisco24_info : 21 febbraio - UAE Tour grandi firme, al via Pogacar e Froome: Ciclismo - Gazzetta_it : Da @TamauPogi a @chrisfroome, da @GannaFilippo a @mathieuvdpoel: quante stelle all’@uae_tour - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: UAE Tour di grandi firme, al via Pogacar e Froome - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: UAE Tour di grandi firme, al via Pogacar e Froome - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo: UAE Tour di grandi firme, al via Pogacar e Froome -