Da Parigi tornano a Genova per aprire una pasticceria |   sfidiamo la crisi prendendola per la gola

Leggi su agi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - L'apertura di una nuova attività, in pienapandemica, in una città in zona arancione è possibile. L'impresa è reale ed è firmata da Giulia Vassallo e Nicolò Quatrida, quasi 29enne lei, 32enne lui. Entrambi genovesi, dopo anni di esperienza tra Trentino, navi da crociera e, hanno deciso di tornare a “casa” in uno dei momenti più complessi per la tenuta dell'economia di bar, locali e ristoranti disseminati nel centro storico, oggi quasi deserto per via delle restrizioni anti-covid. “L'idea dil'abbiamo sempre avuta - racconta all'Agi Giulia, che ci accoglie con la divisa immacolata da pasticcere - ma non ci sentivamo mai abbastanza pronti. Il Covid è stata un po' la spinta che ci ha permesso di buttarci in questa avventura”. L'avventura si chiama "Patisserie 918" e, a partire dal nome, è un luogo che ha già ...