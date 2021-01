Da “Minzolingua” a “Pisapippa” | tutti gli insulti di Travaglio a chi ha osato criticare il “Divo” Conte

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ho visto cose…”. L’editoriale di Marcosul Fatto in edicola oggi 21 gennaio è tutto un programma. Svillaneggia colleghi giornalisti a destra e a manca, colpevoli di non avere creduto al “salvataggio” del premiered avere “” sviluppare analisi. Non si sa bene di cosa si possa godere in questa situazione di stallo. Anche chi ama questo governo- Ciampolillo, comee il suo quotidiano, non possono non ricordare che in altri tempi e con altri governi titolarono: “Arrestateli”. Intendendo i voltagabbana o transfughi che dir si voglia. L’editoriale di Marcoè un’antologia di virgolettati tratta dai quotidiani: “Renzi guarda al Pd: magari si convincono a scaricare” (Corriere) e invece il Pd scarica ...