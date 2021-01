Dà della 'escort' a Melania Trump in diretta a Unomattina: bufera su Alan Friedman e la Rai. La difesa: 'Un errore di traduzione' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il suo lapsus non è passato inosservato: il giornalista Alan Friedman , ospite ieri di Unomattina su Rai1, ha definito Melania la 'escort' di Donald Trump. Ma come ha spiegato lui stesso, si è ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il suo lapsus non è passato inosservato: il giornalista, ospite ieri disu Rai1, ha definitola '' di Donald. Ma come ha spiegato lui stesso, si è ...

stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - stanzaselvaggia : Alan Friedman ha dato della escort a Melania Trump (con finta gaffe). - FidanzaCarlo : Alan Friedman usa il servizio pubblico per deridere @POTUS45 e definire “escort” @FLOTUS45. Ve lo immaginate cosa s… - Avv_Mant : RT @LaRobiErre: Lo squallore di Friedman che dà della escort a Melania Trump e l’ipocrisia della tolleranza dei presenti. La doppia mora… - EspositoFilippo : RT @LaRobiErre: Lo squallore di Friedman che dà della escort a Melania Trump e l’ipocrisia della tolleranza dei presenti. La doppia mora… -