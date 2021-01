Cristiana Capotondi | il parka degno delle tendenze Inverno 2021

Leggi su yeslife

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Un ottimo punto di partenza per intraprendere la strada: un connubio tra tendenza ed evergreen quello che ci proponecon il suo. Occupando una posizione centrale tra uno stile militare ed uno street, ilsembrerebbe proprio confermarsi ancora una volta come must have della stagione. Questo indumento L'articolo proviene da YesLife.it.