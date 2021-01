Crisi di governo, ultime notizie. I leader del centrodestra al Quirinale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie La Crisi di governo non si può dire superata. Dopo la fiducia semplice ottenuta dal premier Conte martedì in Senato adesso c’è un’unica priorità: allargare la maggioranza, per permettere alle commissioni e al Parlamento di lavorare. E mentre Renzi riunisce Italia Viva, i leader delle opposizioni si recano da Mattarella in Quirinale per discutere dei prossimi passi politici. L’obiettivo di Salvini, Meloni e Tajani? Chiedere al Capo di Stato elezioni anticipate, puntando sui numeri troppo bassi di Palazzo Madama per Conte. Il centrodestra al Quirinale Si tratta di una riunione a partire dalle 17,30 di oggi pomeriggio per sottolineare che le urne sono l’unica strada percorribile secondo ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021)di, leLadinon si può dire superata. Dopo la fiducia semplice ottenuta dal premier Conte martedì in Senato adesso c’è un’unica priorità: allargare la maggioranza, per permettere alle commissioni e al Parlamento di lavorare. E mentre Renzi riunisce Italia Viva, idelle opposizioni si recano da Mattarella inper discutere dei prossimi passi politici. L’obiettivo di Salvini, Meloni e Tajani? Chiedere al Capo di Stato elezioni anticipate, puntando sui numeri troppo bassi di Palazzo Madama per Conte. IlalSi tratta di una riunione a partire dalle 17,30 di oggi pomeriggio per sottolineare che le urne sono l’unica strada percorribile secondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di Governo, oggi il centrodestra al Quirinale: «Si torni a votare» Il Sole 24 ORE Sale scommesse, imprenditrici in piazza contro il governo. «Con le chiusure boom di giocate illegali»

Lavoratrici ed imprenditrici del gioco legale tornano in piazza oggi, dalle 15 alle 19 a Montecitorio, per manifestare contro la chiusura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Crisi, Pergreffi (Lega): La maggioranza ha dimostrato di essere al capolinea

Roma, 20 gen - "La maggioranza ieri ha dimostrato di essere veramente al capolinea". Lo dice, intervistata da 9Colonne, la senatrice della Lega Simona Pergreffi, capogruppo in commissione Lavori pubbl ...

