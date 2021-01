Crisi di governo, Giannini ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Le vere ragioni dello scontro con Conte? Psico-politiche: Renzi o comanda o fa saltare il tavolo” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Le vere ragioni della Crisi di governo innescata da Matteo Renzi? Di ordine Psico-politico: Matteo Renzi è fatto così: o comanda o fa saltare il tavolo”. Così il direttore de La Stampa Massimo Giannini, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove. Nonostante i passi avanti fatti dal Presidente del Consiglio per andare incontro alle richieste di Italia viva sul Recovery plan, sulla delega ai servizi segreti, Renzi ha portato al culmine lo scontro con Giuseppe Conte: quali le motivazioni effettive? “Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ledelladiinnescata da Matteo? Di ordine-politico: Matteoè fatto così: oo fail”. Così il direttore de La Stampa Massimo, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su. Nonostante i passi avanti fatti dal Presidente del Consiglio per andare incontro alle richieste di Italia viva sul Recovery plan, sulla delega ai servizi segreti,ha portato al culmine locon Giuseppe: quali le motivazioni effettive? “Un ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - mante : Il vantaggio oratorio di Salvini è che alla Sagra dello Zampone, all’aperitivo in bermuda al Papeete o al Senato du… - Noovyis : (Crisi di governo, Giannini ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Le vere ragioni dello scontro con Conte? Psico-politiche… - ROSSIPA42950428 : RT @MrAndrewQ: #Renzi:“Io all’opposizione mi diverto,perderò 3-4 parlamentari,l’ho messo in conto.Questo è un governo a scadenza,farò da ag… -