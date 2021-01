Crisi di governo, Conte da Mattarella: “Allargare la maggioranza”. Usa, Biden firma 17 ordini esecutivi: obbligo di mascherina anti Covid e distanze sociali (Di giovedì 21 gennaio 2021) Allargare la maggioranza di governo. È una corsa contro il tempo quella del premier Giuseppe Conte per rafforzare l’esecutivo dopo la risicata fiducia ottenuta in Parlamento. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha ricevuto il presidente del Consiglio e oggi 21 gennaio vedrà i leader del Centrodestra che gli hanno chiesto udienza. Negli Stati Uniti, intanto, dopo il giuramento, il neo presidente Joe Biden ha già firmato 17 ordini esecutivi. Fra cui l’obbligo di indossare sempre la mascherina nei luoghi pubblici e di rispettare il distanziamento sociale. Prima Allargare la maggioranza con un nuovo gruppo, poi patto di legislatura e rimpasto: è la road map concordata ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 21 gennaio 2021)ladi. È una corsa contro il tempo quella del premier Giuseppeper rafforzare l’esecutivo dopo la risicata fiducia ottenuta in Parlamento. Il capo dello Stato, Sergio, ha ricevuto il presidente del Consiglio e oggi 21 gennaio vedrà i leader del Centrodestra che gli hanno chiesto udienza. Negli Stati Uniti, intanto, dopo il giuramento, il neo presidente Joeha giàto 17. Fra cui l’di indossare sempre lanei luoghi pubblici e di rispettare il distanziamento sociale. Primalacon un nuovo gruppo, poi patto di legislatura e rimpasto: è la road map concordata ...

