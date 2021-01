Covid, Zaia: “Terza ondata? In Veneto è già arrivata” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Emergenza Covid, il governatore del Veneto Luca Zaia ha dichiarato: “Terza ondata già arrivata”. Le sue parole Sul tema emergenza Covid, è intervenuto in conferenza stampa – nel solito appuntamento con la Protezione Civile – il governatore della regione Veneto Luca Zaia. “Terza ondata? Da noi è già arrivata da tempo. Se i numeri di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Emergenza, il governatore delLucaha dichiarato: “già”. Le sue parole Sul tema emergenza, è intervenuto in conferenza stampa – nel solito appuntamento con la Protezione Civile – il governatore della regioneLuca. “? Da noi è giàda tempo. Se i numeri di L'articolo proviene da Inews.it.

AlexSardo1 : @zaiapresidente A volte mi domando se #zaia abbia capito, sia complice oppure semplicemente non crede, che ciò che… - RovigoOggi : - tgvenetonews : #COVID19 Domani l'assegnazione delle nuove fasce. #Zaia :'I nostri dati sono buoni, o saremo arancioni o gialli, ce… - infoitinterno : Covid-19, Zaia: «Veneto non da zona rossa, ma l'emergenza non è finita» - ACCEDIALSITO : Ha ragione #zaia PER LAVORARE E VIAGGIARE CI VUOLE IL covid pass?????? #Lombardia #Veneto #SalaLettura -