Covid. virologo Crisanti: “Per difenderci dalla variante inglese il 75-80% della popolazione deve vaccinarsi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Per stare tranquilli e difenderci anche dalla variante inglese occorre che il 75-80% della popolazione sia vaccinato“. Queste le parole di Andre Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, che è stato ospiti negli studi di ‘SkyTg24’ per parlare della vaccinazione anti Covid-19. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Per stare tranquilli eancheoccorre che il 75-80%sia vaccinato“. Queste le parole di Andre, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino, che è stato ospiti negli studi di ‘SkyTg24’ per parlarevaccinazione anti-19. SportFace.

EnricoCEngelma1 : @Open_gol In maniera semplice: il dott. Pregliasco dice cazzate. Come aveva già fatto quando dava per certa la 'ter… - paoloigna1 : RT @Unomattina: #Covid: continuano a preoccupare le varianti. Che caratteristiche hanno? Lo chiediamo al prof. @preglias, virologo, @LaStat… - Valedance11 : RT @Unomattina: #Covid, la situazione in Italia delle ultime 24ore. Il tasso di positività al 4,1% è dovuto all'suo dei tamponi antigenici… - Mariposaenparti : RT @RadioSavana: Luc Montagnier, medico, biologo e virologo francese, premio Nobel per la medicina nel 2008, non farà vaccino Covid: 'Gli a… - Damianodanny1 : NON FINIRÀ PRIMA ESTATE 2022 COL 20% DI IMMUNI SI PUÒ RIPARTIRE VIROLOGO PREGLIASCO LOCKDOWN SERVE MA È IMPRATICAB… -