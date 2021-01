Covid: “Sono molto preoccupato per la variante inglese, specie nelle scuole”, afferma Ricciardi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nell’ambito della conferenza stampa rispetto alla situazione epidemiologica nel Paese, il professore di Igiene all’università Cattolica di Roma (e consulente del ministro della Salute), Walter Ricciardi, si è detto “preoccupatissimo per la variante inglese che sta mettendo in ginocchio il Regno Unito e si è già diffusa in 60 Paesi incluso il nostro con le scuole come luogo importante di trasmissione”. Ricciardi: “Le misure adottate Sono sufficienti a proteggerci con sicurezza” Tuttavia, ha tenuto a rassicurare l’esperto, è vero che la comparsa di queste nuove varianti, sta spaventando l’Italia, ma è anche vero che, tutte le misure adottate fino ad oggi (le mascherine, il gel per le mani ed il distanziamento) “Sono necessarie e sufficienti, le mascherine vanno usate in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nell’ambito della conferenza stampa rispetto alla situazione epidemiologica nel Paese, il professore di Igiene all’università Cattolica di Roma (e consulente del ministro della Salute), Walter, si è detto “preoccupatissimo per lache sta mettendo in ginocchio il Regno Unito e si è già diffusa in 60 Paesi incluso il nostro con lecome luogo importante di trasmissione”.: “Le misure adottatesufficienti a proteggerci con sicurezza” Tuttavia, ha tenuto a rassicurare l’esperto, è vero che la comparsa di queste nuove varianti, sta spaventando l’Italia, ma è anche vero che, tutte le misure adottate fino ad oggi (le mascherine, il gel per le mani ed il distanziamento) “necessarie e sufficienti, le mascherine vanno usate in ...

