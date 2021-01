Covid, seimila vaccinati oggi in Piemonte. Il programma prosegue regolare (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 6.100 i vaccini contro il Covid effettuati oggi in Piemonte. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 132.754 dosi, delle quali 4.951 come seconda, corrispondenti al 79% delle 168.220 finora disponibili per il Piemonte, inclusa la quarta fornitura la cui consegna è stata completata nella giornata di ieri. Vaccini Covid in Piemonte: meno dosi ma nessun rallentamento oggi, intanto, i vertici dell’Unità di crisi, alla luce dell’annunciata riduzione da parte di Pfizer di 26.910 dosi di vaccino sulle 59.670 previste in consegna la prossima settimana, hanno incontrato i direttori generali di tutte le aziende sanitarie del Piemonte, per verificare la necessità di rimodulare la prima fase della campagna vaccinale e ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 6.100 i vaccini contro ileffettuatiin. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 132.754 dosi, delle quali 4.951 come seconda, corrispondenti al 79% delle 168.220 finora disponibili per il, inclusa la quarta fornitura la cui consegna è stata completata nella giornata di ieri. Vacciniin: meno dosi ma nessun rallentamento, intanto, i vertici dell’Unità di crisi, alla luce dell’annunciata riduzione da parte di Pfizer di 26.910 dosi di vaccino sulle 59.670 previste in consegna la prossima settimana, hanno incontrato i direttori generali di tutte le aziende sanitarie del, per verificare la necessità di rimodulare la prima fase della campagna vaccinale e ...

Seimila vaccini contro il Covid effettuati oggi in Piemonte dove il piano vaccinale prosegue regolare nonostante i cali di dosi ...

